Москвичам рассказали о погоде в Новый год

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал москвичам о погоде в Новый год. Его слова передает ТАСС.

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По прогнозу синоптика, в новогоднюю ночь ожидается от минус 5 до нуля градусов и небольшие осадки.

«То есть прогнозируется достаточно теплая ночь», — констатировал он.

При этом Вильфанд отметил, что прогноз не является окончательным, так как до Нового года «еще много дней». Его вероятность составляет 75-80 процентов. Специалист объяснил, что при его составлении был использован ансамблевый подход — использование нескольких погодных сценариев.

«Это не просто фантазии, а апробированный метод», — добавил Вильфанд.