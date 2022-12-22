В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
8 часов назад

Метеоролог описал будущее гололедицы в Москве

Lenta.ruиещё 2

Рекордная гололедица, наблюдавшаяся в Москве 21 декабря после потепления, не закончится еще несколько дней — все осадки в виде небольшого дождя и мокрого снега будут формировать слой льда на дорогах. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог описал будущее гололедицы в Москве
Фото: ТАССТАСС

«Теплая оттепельная погода бывает в течение каждой зимы в умеренных широтах. В этот раз произошло то, что над Европой установился зональный процесс: воздух формируется над теплыми акваториями Атлантического океана и достаточно быстро переносится над Западной Европой, достигая, в том числе, Москвы и области», — объяснил метеоролог.

Он заметил, что перемена температуры оказалась огромной: после -21 градуса ночью вечером сформировались условия для ледяного дождя, который является одним из самых опасных метеорологических явлений. Вильфанд также добавил, что в этом году данный процесс повторяется чаще обычного.

Метеоролог объяснил, что на высоте, где формировался снег, температуры оказались достаточно низкими, около километра над Землей — положительными, и у самой поверхности — снова отрицательными.

«В итоге получилось так, что снежинки попадали в теплый воздух, таяли, а потом, падая дальше, покрывались ледяной корочкой. Падая на землю они застывали мгновенно, создавая очень сильную и опасную гололедицу. В ближайшие дни воздух продолжит оставаться влажным, ожидаются осадки, которые продолжат формировать гололед», — предупредил Вильванд.

Астрономическая зима наступит в России в день зимнего солнцестояния в четверг, 22 декабря. Об этом рассказала ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. Она уточнила, что солнцестояние придется на 0:48 по московскому времени.

Погода,Новости Москвы,Роман Вильфанд,Марина Макарова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители