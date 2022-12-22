Метеоролог описал будущее гололедицы в Москве

Рекордная гололедица, наблюдавшаяся в Москве 21 декабря после потепления, не закончится еще несколько дней — все осадки в виде небольшого дождя и мокрого снега будут формировать слой льда на дорогах. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Теплая оттепельная погода бывает в течение каждой зимы в умеренных широтах. В этот раз произошло то, что над Европой установился зональный процесс: воздух формируется над теплыми акваториями Атлантического океана и достаточно быстро переносится над Западной Европой, достигая, в том числе, Москвы и области», — объяснил метеоролог.

Он заметил, что перемена температуры оказалась огромной: после -21 градуса ночью вечером сформировались условия для ледяного дождя, который является одним из самых опасных метеорологических явлений. Вильфанд также добавил, что в этом году данный процесс повторяется чаще обычного.

Метеоролог объяснил, что на высоте, где формировался снег, температуры оказались достаточно низкими, около километра над Землей — положительными, и у самой поверхности — снова отрицательными.

«В итоге получилось так, что снежинки попадали в теплый воздух, таяли, а потом, падая дальше, покрывались ледяной корочкой. Падая на землю они застывали мгновенно, создавая очень сильную и опасную гололедицу. В ближайшие дни воздух продолжит оставаться влажным, ожидаются осадки, которые продолжат формировать гололед», — предупредил Вильванд.