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11 часов назад

Прогноз погоды: На Колыме объявили экстренное предупреждение из-за метели

ТАССиещё 1

Экстренное предупреждение объявлено в Магаданской области из-за ветра до 30 м/с и низовой метели. Об этом в пятницу сообщает пожарно-спасительный центр региона.

На Колыме объявили экстренное предупреждение из-за метели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Магаданской области 24 декабря 2022 года. По информации Центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций пожарно-спасательного центра, 24 декабря 2022 года сохраняется вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Магадане, Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском городских округах, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередач и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов, переметов на дорогах. Источник ЧС - ветер с низовой метелью", - говорится в сообщении.

В Магадане в субботу ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с, в Ольском, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского городских округов скорость ветра будет достигать 22 м/с с низовой метелью. На востоке Ольского городского округа прогнозируется ветер северо-восточный до 25-30 м/с с низовой метелью.

Погода,Общество,Безопасность,
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