На Колыме объявили экстренное предупреждение из-за метели

"Экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Магаданской области 24 декабря 2022 года. По информации Центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций пожарно-спасательного центра, 24 декабря 2022 года сохраняется вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Магадане, Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском городских округах, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередач и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов, переметов на дорогах. Источник ЧС - ветер с низовой метелью", - говорится в сообщении.