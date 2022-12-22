В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
2 часа назад

«Снежинки окукливались»: Вильфанд о ледяных дождях в Москве

ТК «Звезда»

В Москве вчера, 21 декабря была сложная, но предсказанная погода. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд и объяснил, как образовались непривычные для зимней погоды дожди в столице.

«После холодной настоящей зимней погоды по восточной периферии перемещался теплый, насыщенный влагой воздух. Перемещался он с разной скоростью по вертикали. Это значит, что на высоте 1000-1500 метров он перемещался быстрее, чем у поверхности земли», - объяснил Вильфанд.

На высоте в 1000-1500 метров температура воздуха оказалась положительной, а у поверхности земли - отрицательной, говорит синоптик. В связи с этим снежинки на верхней границе атмосферы таяли, а при попадании на землю создавали мгновенное обледенение.

«Затем, попадая в воздух с уже более низкой температурой, они как бы окукливались, они покрывались ледяной пленочкой. Эта переохлажденная влага при попадании на поверхность земли мгновенно приводила к обледенению, очень быстрому и сильному», - добавил Вильфанд.

В ближайшие дни погодная ситуация должна измениться, прогнозирует специалист. Вильфанд указал, что ледяных дождей не должно быть, но сохранится гололедица в течение трех дней.

«Погода отстает от своего климатического развития почти на 50 дней», - сказал синоптик.

Напомним, ледяные дожди в Москве не стихали с вечера среды до утра четверга. Кроме того, из-за непогоды более 50 рейсов были отменены или задержаны в аэропортах Москвы.

Погода,Новости Москвы,Видео,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители