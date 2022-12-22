В Москве ожидается дождь, мокрый снег и туман

"В столичном регионе погода пасмурная, с небольшими осадками в разной фазе - и дождь, и мокрый снег. К концу дня, к вечеру могут отмечаться очаги туманов и густых дымок. Максимальная температура в Москве - плюс 1-3, по области - от 0-4 градусов тепла. Ветер юго-западный, 4-9 м/ с. Атмосферное давление низкое, 741 мм, меняться оно будет мало", - отметила синоптик.

Также, как подчеркнула ведущий специалист, гололед, который наблюдался в ночные часы, под влиянием плюсовых температур начнет таять в ближайшее время. "Голодные явления отмечались в ночные часы. По данным метеостанции ВДНХ, толщина голодных отложений составляла 3 мм, в Тушино - 4 мм. Но так как уже температура положительная, этот процесс приостановился, нарастания льда больше не происходит. Этот лед будет только разрушаться, и разрушится он достаточно быстро, в течение первой половины дня", - сказала Котилевская.