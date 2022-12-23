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33 минуты назад

Прогноз погоды: В Москве в ночь на 25 декабря ожидается резкое похолодание

ТАССиещё 4

Холодный атмосферный фронт придет в Москву в ночь на воскресенье, температура в столичном регионе понизится до минус 11 градусов. Об этом сообщил в пятницу ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

В Москве ожидается резкое похолодание
Фото: ТАССТАСС

"В ночь на воскресенье пройдет холодный фронт, температура резко понизится. К утру воскресенья до минус 7 - минус 9 градусов в столице и от минус 6 до минус 11 - по области", - сказал Синенков.

По его словам, в воскресенье в Москве будет переменная облачность с прояснениями, без осадков. Температура днем в столице составит минус 6 - минус 8 градусов, в Подмосковье - минус 4 - минус 9 градусов.

"Ветер северо-западный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 755 мм [ртутного столба]", - добавил синоптик.

По данным "Фобоса", сегодня, в пятницу, ожидается облачная погода, небольшие осадки, максимальная температура в Москве составит плюс 1 - плюс 3 градуса, в Подмосковье - минус 1 - плюс 4 градуса.

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