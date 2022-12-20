Названа дата прекращения снегопадов в Москве

«Все завалено снегом, и подобная погода простоит в столице вплоть до середины недели. Во вторник будут продолжаться обильные снежные осадки, а ко второй половине среды к Москве начнет подходить западный атмосферный фронт, и температура начнет подниматься», — сказал он.