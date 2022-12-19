Москвичам предрекли оттепель

Оттепель может прийти в Москву к концу недели, однако ближайшие дни в столичном регионе будут морозными. Как пишет РИА Новости, об этом заявила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Как отметила синоптик, погода на неделе будет переменчивой. Во вторник, 20 декабря, днем ожидается от -6 до -8 градусов с понижением до -13 градусов к вечеру. В ночь на среду, 21 декабря, ожидается от -13 до -18 градусов, однако уже днем в столице начнет теплеть, а к вечеру температура может достигнуть отметки в 0 градусов.
В последующие дни — 22, 23 и 24 декабря — в течение суток ожидается около 0 градусов. В дневные часы не исключена плюсовая температура, а также небольшие осадки в виде мокрого снега.
Напомним, что накануне в Москве прошли аномальные снегопады, которые повторили рекорд 1941 года. Высота снежного покрова составила 34 сантиметра, а коммунальщикам пришлось активно расчищать дороги, подходы к остановкам и станциям метро.