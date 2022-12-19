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43 минуты назад

Прогноз погоды: москвичам пообещали скорую оттепель

Никита Бородкин

Оттепель может прийти в Москву к концу недели, однако ближайшие дни в столичном регионе будут морозными. Как пишет РИА Новости, об этом заявила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Москвичам предрекли оттепель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметила синоптик, погода на неделе будет переменчивой. Во вторник, 20 декабря, днем ожидается от -6 до -8 градусов с понижением до -13 градусов к вечеру. В ночь на среду, 21 декабря, ожидается от -13 до -18 градусов, однако уже днем в столице начнет теплеть, а к вечеру температура может достигнуть отметки в 0 градусов.

В последующие дни — 22, 23 и 24 декабря — в течение суток ожидается около 0 градусов. В дневные часы не исключена плюсовая температура, а также небольшие осадки в виде мокрого снега.

Напомним, что накануне в Москве прошли аномальные снегопады, которые повторили рекорд 1941 года. Высота снежного покрова составила 34 сантиметра, а коммунальщикам пришлось активно расчищать дороги, подходы к остановкам и станциям метро.

Погода,Новости Москвы,Татьяна Позднякова,
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