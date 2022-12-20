В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
11 часов назад

Прогноз погоды: Суточный рекорд по высоте снежного покрова повторен в Москве

Агентство «Москва»иещё 8

В Москве зафиксировано повторение рекордного для 20 декабря показателя по высоте снежного покрова, максимум в 34 см отмечался в 1919 и 1941 годах. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Суточный рекорд по высоте снежного покрова повторен в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сильные снегопады в столичном регионе прекратились еще в воскресенье, но высота снежного покрова оказалась настолько высока, что в Москве, даже при отсутствии осадков, второй день подряд фиксируется повторение суточных рекордов. Как в минувший понедельник, так и сегодня, высота снежного покрова на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, составляет 34 см. Напомним, что это максимум нынешней зимы, и ровно столько снега было в дни прежних рекордов - 19 декабря 1941 года и 20 декабря 1919 и 1941 годов», - говорится в сообщении.

По средним многолетним данным, высота снежного покрова в Москве в эти дни декабря должна составлять 15 см, а фактические данные соответствуют первым дням февраля, уточнили в «Фобосе». По прогнозам центра погоды, в ближайшие дни снег будет таять и к концу недели высота сугробов уменьшится до 24-29 см.

Погода,Новости Москвы,Общество,ВДНХ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители