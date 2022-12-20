Суточный рекорд по высоте снежного покрова повторен в Москве

«Сильные снегопады в столичном регионе прекратились еще в воскресенье, но высота снежного покрова оказалась настолько высока, что в Москве, даже при отсутствии осадков, второй день подряд фиксируется повторение суточных рекордов. Как в минувший понедельник, так и сегодня, высота снежного покрова на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, составляет 34 см. Напомним, что это максимум нынешней зимы, и ровно столько снега было в дни прежних рекордов - 19 декабря 1941 года и 20 декабря 1919 и 1941 годов», - говорится в сообщении.