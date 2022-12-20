Суточный рекорд по высоте снежного покрова повторен в Москве

В Москве зафиксировано повторение рекордного для 20 декабря показателя по высоте снежного покрова, максимум в 34 см отмечался в 1919 и 1941 годах. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
«Сильные снегопады в столичном регионе прекратились еще в воскресенье, но высота снежного покрова оказалась настолько высока, что в Москве, даже при отсутствии осадков, второй день подряд фиксируется повторение суточных рекордов. Как в минувший понедельник, так и сегодня, высота снежного покрова на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, составляет 34 см. Напомним, что это максимум нынешней зимы, и ровно столько снега было в дни прежних рекордов - 19 декабря 1941 года и 20 декабря 1919 и 1941 годов», - говорится в сообщении.
По средним многолетним данным, высота снежного покрова в Москве в эти дни декабря должна составлять 15 см, а фактические данные соответствуют первым дням февраля, уточнили в «Фобосе». По прогнозам центра погоды, в ближайшие дни снег будет таять и к концу недели высота сугробов уменьшится до 24-29 см.