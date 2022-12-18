В Москве ожидается облачная погода и до 7 градусов мороза

Облачная погода со снегом и метелью и до 7 градусов мороза ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице будет от 5 до 7 градусов мороза, ночью столбики термометров могут опуститься до минус 14 градусов. Будет облачная погода, ожидается снег.
Ветер северный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.
В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах от 3 до 8 градусов мороза. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус 16 градусов.