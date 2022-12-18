В Москве ожидается облачная погода и до 7 градусов мороза

Облачная погода со снегом и метелью и до 7 градусов мороза ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в столице будет от 5 до 7 градусов мороза, ночью столбики термометров могут опуститься до минус 14 градусов. Будет облачная погода, ожидается снег.

Ветер северный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.