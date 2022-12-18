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6 часов назад

Прогноз погоды: В Москве ожидается 7 градусов мороза

ТАССиещё 3

Облачная погода со снегом и метелью и до 7 градусов мороза ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве ожидается облачная погода и до 7 градусов мороза
Фото: ТАССТАСС

Днем в столице будет от 5 до 7 градусов мороза, ночью столбики термометров могут опуститься до минус 14 градусов. Будет облачная погода, ожидается снег.

Ветер северный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах от 3 до 8 градусов мороза. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус 16 градусов.

Погода,Новости Москвы,
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