Москвичам пообещали бьющие рекорды снежные сугробы

Снежные сугробы в столице к 19 декабря могут вырасти до рекордных размеров 1941 года, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
На северо-восток с юго-запада Европы движется циклон, который несет обильные осадки, в ближайшие часы в городе выпадет снег, и снегопад продолжится в воскресенье, сообщил Вильфанд в беседе с РИА «Новости».
За эти два дня прирост снега может составить более 10 сантиметров, на данный момент высота снежного покрова – 22 сантиметра. 19 декабря 1941 года высота снега составляла 34 сантиметра. Вероятно, что рекорд этого дня может быть побит, указал ученый.
Он отметил, что во время битвы под Москвой зима была очень снежной.
Вильфанд пояснил, что погода ухудшится, ветер станет сильнее, возможны снежные заносы и метель. При этом из-за высокой влажности воздуха минус 4 и минус 6 градусов будут казаться как минус 10 и минус 13.