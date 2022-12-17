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25 минут назад

Москвичам пообещали бьющие рекорды 1941 года снежные сугробы

Деловая газета "Взгляд"

Снежные сугробы в столице к 19 декабря могут вырасти до рекордных размеров 1941 года, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Москвичам пообещали бьющие рекорды снежные сугробы
Фото: ТАССТАСС

На северо-восток с юго-запада Европы движется циклон, который несет обильные осадки, в ближайшие часы в городе выпадет снег, и снегопад продолжится в воскресенье, сообщил Вильфанд в беседе с РИА «Новости».

За эти два дня прирост снега может составить более 10 сантиметров, на данный момент высота снежного покрова – 22 сантиметра. 19 декабря 1941 года высота снега составляла 34 сантиметра. Вероятно, что рекорд этого дня может быть побит, указал ученый.

В выходные в Москве выпадет треть месячной нормы снега

Он отметил, что во время битвы под Москвой зима была очень снежной.

Вильфанд пояснил, что погода ухудшится, ветер станет сильнее, возможны снежные заносы и метель. При этом из-за высокой влажности воздуха минус 4 и минус 6 градусов будут казаться как минус 10 и минус 13.

Погода,Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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