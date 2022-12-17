Москвичам пообещали бьющие рекорды снежные сугробы

Снежные сугробы в столице к 19 декабря могут вырасти до рекордных размеров 1941 года, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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На северо-восток с юго-запада Европы движется циклон, который несет обильные осадки, в ближайшие часы в городе выпадет снег, и снегопад продолжится в воскресенье, сообщил Вильфанд в беседе с РИА «Новости».

За эти два дня прирост снега может составить более 10 сантиметров, на данный момент высота снежного покрова – 22 сантиметра. 19 декабря 1941 года высота снега составляла 34 сантиметра. Вероятно, что рекорд этого дня может быть побит, указал ученый.

Он отметил, что во время битвы под Москвой зима была очень снежной.