В Москве в четверг ожидается до -5°С и метель

Синоптики спрогнозировали, что в Москве и области в четверг, 15 декабря, будет до -5°С. В регионе будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, местами умеренный. Таже местами ожидается метель, гололедица, следует из данных Гидрометцентра России.

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Согласно прогнозам специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -5...-3°С. Ожидается южный ветер со скоростью 6–11 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c. Вечером и ночью столбики термометров будут показывать -7...-5°С. Ожидается южный, юго-западный ветер со скоростью 7–12 м/c. Местами его порывы будут достигать 17 м/c. Атмосферное давление днем составит 752 мм рт. ст., а ночью — 747 мм рт. ст.