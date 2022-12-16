В Москве ожидаются облачная погода, гололедица и до 4 градусов мороза

Облачная погода с прояснениями, гололедицей и снежными заносами ожидается в пятницу в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в Москве будет от минус 2 до минус 4 градусов, вечером и в ночь на субботу похолодает до минус 9 градусов. "По области местами небольшой снег", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

В Подмосковье днем столбики термометров опустятся до минус 5 градусов, вечером - до минус 10, ночью - до минус 11 градусов.

Скорость западного ветра не превысит в пятницу 10 м/с. "Желтый" уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 22:00 мск пятницы.