В Москве ожидаются облачная погода, гололедица и до 4 градусов мороза

Облачная погода с прояснениями, гололедицей и снежными заносами ожидается в пятницу в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в Москве будет от минус 2 до минус 4 градусов, вечером и в ночь на субботу похолодает до минус 9 градусов. "По области местами небольшой снег", - говорится в сообщении Гидрометцентра.
В Подмосковье днем столбики термометров опустятся до минус 5 градусов, вечером - до минус 10, ночью - до минус 11 градусов.
Скорость западного ветра не превысит в пятницу 10 м/с. "Желтый" уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 22:00 мск пятницы.
Атмосферное давление в регионе составит 752 мм ртутного столба.