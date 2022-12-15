На Москву надвигаются сильные морозы

С 19 декабря в столичном регионе установятся сильные морозы. По словам синоптиков, температура упадет до минус 16-17 градусов.
«Новая неделя начнется с хороших и крепких морозов. Ночью прогнозируется минус 15-16 градусов, а днем - минус 8-13 градусов. В ночь на вторник морозы будут достигать уже 17 градусов, а днем - 7-10 градусов. Вас удручают и пугают морозы, но напрасно, они гораздо безобиднее погоды в начале этой недели», - цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Синоптик добавил, что, несмотря на мороз, погода будет приятной. Ожидается много солнца, высокие сугробы и отсутствие осадков.