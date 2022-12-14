Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в своем Telegram-канале рассказал, когда в Москве закончится снегопад.
По его словам, осадки в столичном регионе идут практически непрерывно с вечера субботы, т.е. почти 72 часа. Он отметил, что снегопады будут идти до вечера этой субботы.
«Основной снег прошел ночью. Сейчас мы уже на краю зоны осадков. После обеда он закончится, выдав на-гора в общей сложности от 10 до 15 см снега. Потом перерыв до вечера четверга, а там опять ночной снегопад с приростом снега еще на 5-7 сантиметров и очередными пробками под 10 баллов на дорогах», - написал он.
Утром в пятницу снова будет сумрачно, но без осадков, зато снег ожидается в субботу. В связи с этим, месячную норму осадков декабрь выполнит с опережением.
«И только в воскресенье, когда закончатся эти нескончаемые набеги снегопадов, у солнца появятся шансы пробиться сквозь облака», - написал Шувалов.
В пятницу и субботу температура воздуха составит минус 2-4, а в понедельник морозы окрепнут до минус 10-15 градусов.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за сутки в Москве выпала одна четвертая от месячной нормы осадков. Высота снежного покрова выросла до 15 см.