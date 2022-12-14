«Основной снег прошел ночью. Сейчас мы уже на краю зоны осадков. После обеда он закончится, выдав на-гора в общей сложности от 10 до 15 см снега. Потом перерыв до вечера четверга, а там опять ночной снегопад с приростом снега еще на 5-7 сантиметров и очередными пробками под 10 баллов на дорогах», - написал он.