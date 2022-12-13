МЧС предупредило москвичей о сильном снегопаде

"Экстренное предупреждение. В период с 21:00 13 декабря до 09:00 14 декабря в Москве ожидается сильный снег. Сохранится гололедица, на дорогах снежные заносы. Количество осадков ожидается 10-12 мм, прирост снежного покрова 13-15 см", - говорится в сообщении.