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9 минут назад

МЧС распространило экстренное предупреждение о снегопаде в Москве

ТАСС

Снегопад придет в Москву вечером во вторник и продлится до утра среды, соответствующее экстренное предупреждение распространил в Telegram-канале столичный главк МЧС РФ.

МЧС предупредило москвичей о сильном снегопаде
Фото: ТАССТАСС

"Экстренное предупреждение. В период с 21:00 13 декабря до 09:00 14 декабря в Москве ожидается сильный снег. Сохранится гололедица, на дорогах снежные заносы. Количество осадков ожидается 10-12 мм, прирост снежного покрова 13-15 см", - говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали автомобилистам значительно снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров.

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