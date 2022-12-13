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3 часа назад

Москвичам пообещали возвращение зимы

Мир24иещё 1

Облачная погода, небольшие осадки и гололедица ожидаются в Московском регионе во вторник, сообщает Гидрометцентр России.

Москвичам пообещали возвращение зимы
Фото: ТАССТАСС

Днем в Москве температура воздуха будет колебаться возле нулевых отметок, в ночь на среду похолодает до минус 5 градусов. В Подмосковье дневная температура не превысит 3 градусов мороза, ночная опустится до минус 7.

Скорость южного ветра во вторник составит 6-11 м/с.

Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и гололедица. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

В течение минувших выходных и понедельника Московский регион подвергся воздействию мощного балканского циклона. На столицу и область выпала треть месячной нормы осадков.

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