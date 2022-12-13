Москвичам пообещали возвращение зимы

Облачная погода, небольшие осадки и гололедица ожидаются в Московском регионе во вторник, сообщает Гидрометцентр России.
Днем в Москве температура воздуха будет колебаться возле нулевых отметок, в ночь на среду похолодает до минус 5 градусов. В Подмосковье дневная температура не превысит 3 градусов мороза, ночная опустится до минус 7.
Скорость южного ветра во вторник составит 6-11 м/с.
Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и гололедица. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.
В течение минувших выходных и понедельника Московский регион подвергся воздействию мощного балканского циклона. На столицу и область выпала треть месячной нормы осадков.