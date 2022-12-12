Москвичам рассказали о погоде на Новый год

«И прогнозы, которые потом уточняют эти долгосрочные данные — недельные прогнозы, тоже говорят о том, что в центральной части европейской России последняя пятидневка декабря и первая пятидневка января ожидаются холоднее нормы. Но это опять же средний показатель, и очень может быть, что в какой-то из этих дней выскочит погода с мокрым снегом», — добавил синоптик.