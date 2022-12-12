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10 часов назад

Синоптик пообещал москвичам 20-сантиметровые сугробы до конца недели

Москва24иещё 3

Высота снежного покрова в столице вернется к 20-сантиметровому показателю уже на текущей неделе. Об этом Москве 24 рассказал ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков.

Синоптик пообещал москвичам 20-сантиметровые сугробы
Фото: ТАССТАСС

По его словам, сырая погода с оттепелью продлится до вторника, 13 декабря, включительно.

"В понедельник и вторник погода оттепельная, со среды она перейдет в минус, а во второй половине недели будет морозной – до -5…-10 градусов", – уточнил он.

Со среды зима в городе начнется с чистого листа. Сначала будет интенсивный снегопад, также выпадет около 15 сантиметров снега, и снежный покров вернется к 20 сантиметрам, а потом его закрепит умеренный мороз - Леонид Старков, ведущий метеоролог "Гисметео".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о сильных осадках на всей европейской территории России в первой половине недели. По прогнозам синоптика, в Вологодской, Псковской и Новгородской областях ожидается метель с сильными порывами ветра. В Татарстане в ближайшие дни ожидаются сильный дождь и мокрый снег, в Крыму – сильный дождь.

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