Синоптик пообещал москвичам 20-сантиметровые сугробы

Высота снежного покрова в столице вернется к 20-сантиметровому показателю уже на текущей неделе. Об этом Москве 24 рассказал ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков.

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По его словам, сырая погода с оттепелью продлится до вторника, 13 декабря, включительно.

"В понедельник и вторник погода оттепельная, со среды она перейдет в минус, а во второй половине недели будет морозной – до -5…-10 градусов", – уточнил он.

Со среды зима в городе начнется с чистого листа. Сначала будет интенсивный снегопад, также выпадет около 15 сантиметров снега, и снежный покров вернется к 20 сантиметрам, а потом его закрепит умеренный мороз - Леонид Старков, ведущий метеоролог "Гисметео".