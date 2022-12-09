Москвичей предупредили о «русских морозах» под Новый год

О «русских морозах» под Новый год предупредил москвичей ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Температура воздуха на несколько градусов ниже нормы, по его словам, ожидается в столичном регионе в конце декабря — начале января.

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Москвичей ждут крепкие русские морозы. Напомню, что средняя климатическая норма для декабря-января в Москве — это минус 10-13 ночью и минус 4-7 днем», — сообщил метеоролог.

Тишковец подчеркнул, что его прогноз носит предварительный характер. Более точно предсказать погоду можно будет не ранее, чем за пять дней до Нового года.