В выходные в Москве и области погода будет полной противоположностью той, что была в первых числах текущего месяца. В регионе ожидаются оттепель и снегопады. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, в выходные Москву и Подмосковье ожидает теплая погода с температурой, близкой к нулю градусов. 10 декабря и в ночь на 11 декабря – хороший снегопад с количеством осадков до 5-7 миллиметров, высота снежного покрова увеличится. 11 декабря ожидается небольшая передышка накануне нового снегопада.