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5 часов назад

Синоптик рассказал о погоде в предстоящие выходные в Москве и области

Вести Подмосковьяиещё 1

В выходные в Москве и области погода будет полной противоположностью той, что была в первых числах текущего месяца. В регионе ожидаются оттепель и снегопады. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, в выходные Москву и Подмосковье ожидает теплая погода с температурой, близкой к нулю градусов. 10 декабря и в ночь на 11 декабря – хороший снегопад с количеством осадков до 5-7 миллиметров, высота снежного покрова увеличится. 11 декабря ожидается небольшая передышка накануне нового снегопада.

Александр Шувалов добавил, что небо будет «непроницаемым». Морозы наконец-то отступят. Но дней на 5-6 небо затянут облака, солнце не проглянет, оттепель пришла на место морозов, заключил эксперт.

Погода,Новости Москвы,Видео,Александр Шувалов,
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