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8 часов назад

Прогноз погоды: В трех районах Колымы сохранятся морозы до 54 градусов

ТАСС

Морозы до 54 градусов сохранятся на три дня в трех районах Магаданской области, где со вторника отменены занятия в школах. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления МЧС.

На Колыме сохранятся морозы до 54 градусов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"7 декабря в Ягоднинском, Среднеканском, Тенькинском и Сусуманском районах Магаданской области отмечается температура воздуха до минус 54 градусов. В связи с сильными морозами отменены занятия с первого по девятый класс в школах города Сусумана и с первого по одиннадцатый класс поселка Сеймчан Среднеканского городского округа. По прогнозам синоптиков, морозная погода сохранится на Колыме в ближайшие трое суток", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют местным жителям отказаться от дальних поездок и меньше находиться на улице, чтобы избежать обморожений.

Погода,Общество,
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