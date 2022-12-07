На Колыме сохранятся морозы до 54 градусов

Морозы до 54 градусов сохранятся на три дня в трех районах Магаданской области, где со вторника отменены занятия в школах. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления МЧС.
"7 декабря в Ягоднинском, Среднеканском, Тенькинском и Сусуманском районах Магаданской области отмечается температура воздуха до минус 54 градусов. В связи с сильными морозами отменены занятия с первого по девятый класс в школах города Сусумана и с первого по одиннадцатый класс поселка Сеймчан Среднеканского городского округа. По прогнозам синоптиков, морозная погода сохранится на Колыме в ближайшие трое суток", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют местным жителям отказаться от дальних поездок и меньше находиться на улице, чтобы избежать обморожений.