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7 декабря

Температура в Центральной России повысится на 10 градусов к концу текущей недели

Вечерняя Москваиещё 4

Температура в Центральной России повысится на 10 градусов к концу текущей недели
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Температура воздуха в центральных регионах России повысится на 10 градусов к концу нынешней недели, столбик термометра к выходным будет стремиться к отметке ноль. Об этом рассказал в среду, 7 декабря, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В конце недели температура в Центральной России повысится на 10 градусов от начала недели. Столбик термометра к выходным будет стремиться к нулевой отметке, — подчеркнул специалист в интервью РИА Новости.

По информации, размещенной на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в столичном регионе на выходных ожидается от минус пяти до нуля градусов днем, от минус семи до минус двух градусов ночью.

Накануне Вильфанд заявил, что предстоящая зима в европейских странах будет неоднородной, с резкими понижениями температуры и при этом частыми оттепелями, однако средняя температура будет в пределах нормы.

Декабрь в столице получается очень контрастным с уклонами в аномалии температуры. Однако зима в целом — контрастный сезон, до температурных рекордов пока далеко. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

До этого научрук Гидрометцентра РФ заявил, что жителям столичного региона к концу текущей недели стоит ждать сильного снегопада, из-за которого высота сугробов в городе значительно вырастет.

Погода,Александр Шувалов,Роман Вильфанд,
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