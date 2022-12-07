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1 час назад

Вильфанд рассказал о неоднородной зиме в Европе

Вечерняя Москваиещё 4

Предстоящая зима в европейских странах будет неоднородной, с резкими понижениями температуры и при этом частыми оттепелями, однако средняя температура будет в пределах нормы, заявил журналистам в среду, 7 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд рассказал о неоднородной зиме в Европе
Фото: shutterstockshutterstock

По словам специалиста, такие характерные черты для погоды будут зафиксированы как на территории западной Европы, так и на востоке континента, в том числе и в российской его части.

При этом, как подчеркнул метеоролог в интервью РИА Новости, нынешняя зима будет холоднее, нежели год назад, поскольку средняя температура прошлой зимой средняя температура была «чуть выше нормы».

До этого Вильфанд заявил, что жителям столичного региона к концу текущей недели стоит ждать сильного снегопада, из-за которого высота сугробов в городе значительно вырастет. Он также рассказал, что со второй половины недели в столице потеплеет.

Погода,Общество,Роман Вильфанд,
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