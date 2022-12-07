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1 час назад

Прогноз погоды: Циклон «Зора» надвигается на Санкт-Петербург

Мир24иещё 1

Санкт-Петербург заметает снегом – на город вновь надвигается циклон. О прогнозе синоптиков и ситуации на дорогах рассказала корреспондент «МИР 24» Ирина Мокрецова.

Циклон «Зора» надвигается на Санкт-Петербург
Фото: ТАССТАСС

В Санкт-Петербурге один циклон сменяет другой – накануне погоду диктовала «Анника». Сегодня город на Неве накроет «Зора», которая движется с запада. Правда такая смена на метеорологические условия повлияет незначительно. Снег как шел, так и продолжит идти.

Но по прогнозам синоптиков, во второй половине дня он станет мокрым. Столбики термометров поднимутся до нуля, сейчас в Петербурге минус пять, а снежный покров в некоторых районах уже достиг девяти сантиметров.

Это затрудняет движение автомобилей и пешеходов. Пробки утром достигли восьми баллов, на два пункта выше обычного.

Погода,Общество,
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