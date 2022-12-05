Гидрометцентр назвал срок окончания аномальных холодов

— В конце недели сильно меняется температурный режим на европейской части РФ. Если в первой половине недели центр, Урал и Поволжье закрашены густым синим цветом, что говорит о температуре на 7-10 градусов ниже нормы, то уже в четверг, 8 декабря, только на юге Приволжского федерального округа будут отрицательные отклонения от нормы. То есть температура придет к климатической норме, — сообщил он.