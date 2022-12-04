Синоптик рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

— В это же самое время западную часть атакует один за другим циклон. Если 6–7 декабря снегопады дойдут до Вязьмы, то 8 декабря мы ждем снег в Москве. Естественно, морозы отступят, и дневные температуры будут порядка 3–5 градусов мороза. В четверг — снег, а в пятницу — минус 1–2 градуса и ночные температуры до минус 3. Мы меняем антициклональную погоду на облака, снег и повышение температуры, — сообщил специалист.