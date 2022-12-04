Синоптик предупредил о влиянии «периферии антициклона» на погоду в Москве

Погода в Москве 4 декабря останется под влиянием «периферии антициклона», геомагнитное поле в городе «неустойчивое». Об этом написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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«Температура воздуха 6… 8°, по области 5… 10°. Ветер юго-восточный 2–7 м/с.», — уточнил синоптик.

Осадков в столице не ожидается, погода будет облачная с прояснениями, добавил он.

Атмосферное давление, согласно его прогнозу, будет «существенно выше нормы» и составит 770 мм рт. ст., геомагнитное поле будет «неустойчивым».

В понедельник, продолжил Леус, морозы в городе окрепнут.

«Ближайшая ночь может стать самой холодной с начала сезона», — предупредил он.