Синоптик предупредил о влиянии «периферии антициклона» на погоду в Москве

Погода в Москве 4 декабря останется под влиянием «периферии антициклона», геомагнитное поле в городе «неустойчивое». Об этом написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
«Температура воздуха 6… 8°, по области 5… 10°. Ветер юго-восточный 2–7 м/с.», — уточнил синоптик.
Осадков в столице не ожидается, погода будет облачная с прояснениями, добавил он.
Атмосферное давление, согласно его прогнозу, будет «существенно выше нормы» и составит 770 мм рт. ст., геомагнитное поле будет «неустойчивым».
В понедельник, продолжил Леус, морозы в городе окрепнут.
«Ближайшая ночь может стать самой холодной с начала сезона», — предупредил он.
Накануне атмосферное давление в Москве побило суточный рекорд, достигнув отметки в 771,1 мм рт. ст. В вечерние часы оно вновь начало повышаться. К 21:00 метеостанция ВДНХ показала 771,1 мм рт. ст., что на 0,2 мм рт. ст. выше прежнего рекорда этого дня, установленного в 1954 году.