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36 минут назад

Новости погоды: Синоптик предупредил о влиянии «периферии антициклона» на погоду в Москве

Газета.Ru

Погода в Москве 4 декабря останется под влиянием «периферии антициклона», геомагнитное поле в городе «неустойчивое». Об этом написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик предупредил о влиянии «периферии антициклона» на погоду в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Температура воздуха 6… 8°, по области 5… 10°. Ветер юго-восточный 2–7 м/с.», — уточнил синоптик.

Осадков в столице не ожидается, погода будет облачная с прояснениями, добавил он.

Атмосферное давление, согласно его прогнозу, будет «существенно выше нормы» и составит 770 мм рт. ст., геомагнитное поле будет «неустойчивым».

В понедельник, продолжил Леус, морозы в городе окрепнут.

«Ближайшая ночь может стать самой холодной с начала сезона», — предупредил он.

Накануне атмосферное давление в Москве побило суточный рекорд, достигнув отметки в 771,1 мм рт. ст. В вечерние часы оно вновь начало повышаться. К 21:00 метеостанция ВДНХ показала 771,1 мм рт. ст., что на 0,2 мм рт. ст. выше прежнего рекорда этого дня, установленного в 1954 году.

Погода,Новости Москвы,ВДНХ,
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