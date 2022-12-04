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17 часов назад

Прогноз погоды: В Москве ожидаются гололедица и до минус 9 градусов

ТАССиещё 7

Облачная погода с прояснениями, местами гололедица и до минус 9 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве ожидаются гололедица и до минус 9 градусов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем в Москве будет от минус 7 до минус 9 градусов. В ночь на понедельник в столице температура воздуха может опуститься до минус 15 градусов.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах минус 7-12 градусов, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до минус 17 градусов, местами - до минус 22 градусов.

Ветер южный со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит около 772 мм ртутного столба.

В Москве и Подмосковье из-за низкой температуры объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 11:00 мск 5 декабря. Также в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, предупреждение объявлено до 12:00 6 декабря.

Погода,Новости Москвы,Оранжевый уровень,
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