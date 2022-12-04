В Москве ожидаются гололедица и до минус 9 градусов

Облачная погода с прояснениями, местами гололедица и до минус 9 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в Москве будет от минус 7 до минус 9 градусов. В ночь на понедельник в столице температура воздуха может опуститься до минус 15 градусов.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах минус 7-12 градусов, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до минус 17 градусов, местами - до минус 22 градусов.

Ветер южный со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит около 772 мм ртутного столба.