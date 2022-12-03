В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
20 минут назад

Прогноз погоды: В Москве зафиксировали осадки в виде алмазной пыли

Майк Габриелян

Алмазную пыль и самую холодную ночь декабря зафиксировали в субботу в Москве. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

В Москве зафиксировали редкое погодное явление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Москвичи пережили самую холодную ночь наступившей зимы - под утро воздух в городе остыл до минус 13,5 градуса», - заявил синоптик.

Кроме того, в 6 утра на станции наблюдения ВДНХ зафиксировали редкое атмосферное явление. Это ледяные иглы, алмазная пыль, которую также называют «осадками ясного неба».

«Зима будет просто адовая». Синоптики сказали, к чему нужно готовиться

Ледяные иглы - это твердые осадки, мельчайшие кристаллы льда, парящие в воздухе. Они образуются в морозную погоду и более характерны для континентальных районов Сибири и Дальнего Востока. Ночью алмазная пыль часто образует светящиеся столбы.

Ранее был опубликован прогноз погоды на Новый год в Москве.

Погода,Новости Москвы,Общество,Евгений Тишковец,ВДНХ,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители