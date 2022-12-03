В Москве зафиксировали редкое погодное явление

Алмазную пыль и самую холодную ночь декабря зафиксировали в субботу в Москве. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

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«Москвичи пережили самую холодную ночь наступившей зимы - под утро воздух в городе остыл до минус 13,5 градуса», - заявил синоптик.

Кроме того, в 6 утра на станции наблюдения ВДНХ зафиксировали редкое атмосферное явление. Это ледяные иглы, алмазная пыль, которую также называют «осадками ясного неба».

Ледяные иглы - это твердые осадки, мельчайшие кристаллы льда, парящие в воздухе. Они образуются в морозную погоду и более характерны для континентальных районов Сибири и Дальнего Востока. Ночью алмазная пыль часто образует светящиеся столбы.