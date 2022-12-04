Атмосферное давление в Москве побило рекорд почти 70-летней давности

Суточный рекорд атмосферного давления 1954 года побит в столице в воскресенье, 4 декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— В столичном регионе уже более 10 суток атмосферное давление превышает нормы, а сегодня к 09:00 показания барометров вышли на пик — 772,2 миллиметра ртутного столба, что на 25 единиц выше нормы, — рассказал он.

Кроме того, такая цифра побила максимум атмосферного давления на 4 декабря, который был установлен 68 лет назад. Тогда атмосферное давление в столице достигло 766,8 миллиметра ртутного столба.

Тишковец также предупредил о влиянии атмосферного давления на здоровье людей. Так, наибольшее воздействие оно оказывает на гипертоников, которые начинают страдать от головной и сердечной боли, нарушений сна и так далее, написал синоптик в своем Telegram-канале.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в разговоре с «Вечерней Москвой» уже предупреждал метеозависимых москвичей о высоком атмосферном давлении, которое сохранится в городе до конца недели. По его словам, оно будет примерно на 20 единиц выше нормы.