В Москве в субботу ожидается до -8°С

Синоптики спрогнозировали, что в Москве и области в субботу, 3 декабря, будет до -8°С. В регионе будет облачно с прояснениями. Также в столице и области будет преимущественно без осадков, местами будет гололедица, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.
Согласно прогнозам специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -8...-6°С. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 3–8 м/c. Вечером и ночью столбики термометров будут показывать -13...-11°С.
Ожидается юго-восточный, южный ветер со скоростью 4-9 м/c. Атмосферное давление днем и ночью составит 769 мм рт. ст., а ночью — 770 мм рт. ст.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что ночные морозы в столице пошли на спад благодаря облачному "одеялу".