В Москве в субботу ожидается до -8°С

Синоптики спрогнозировали, что в Москве и области в субботу, 3 декабря, будет до -8°С. В регионе будет облачно с прояснениями. Также в столице и области будет преимущественно без осадков, местами будет гололедица, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.