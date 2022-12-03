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12 часов назад

Прогноз погоды: В Москве в субботу ожидается до -8°С

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Синоптики спрогнозировали, что в Москве и области в субботу, 3 декабря, будет до -8°С. В регионе будет облачно с прояснениями. Также в столице и области будет преимущественно без осадков, местами будет гололедица, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

В Москве в субботу ожидается до -8°С
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно прогнозам специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -8...-6°С. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 3–8 м/c. Вечером и ночью столбики термометров будут показывать -13...-11°С.

Ожидается юго-восточный, южный ветер со скоростью 4-9 м/c. Атмосферное давление днем и ночью составит 769 мм рт. ст., а ночью — 770 мм рт. ст.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что ночные морозы в столице пошли на спад благодаря облачному "одеялу".

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