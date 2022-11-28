Погодные аномалии накроют российские регион

Осадки, накрывшие Приморский край сегодня, завтра ослабеют и на большей территории региона закончатся, но наступит резкое похолодание, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Примгидрометцентр.

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29 ноября снегопад будет продолжаться преимущественно в центральных районах. Начнётся волна похолодания. Местами усилится ветер до 15-20 м/с, на побережье до 22-27 м/с. Во Владивостоке вечер будет холоднее, чем раннее утро – начнётся день с температуры около ноля, а к концу дня подморозит до -7 °C.

30 ноября площадь распространения снега ещё немного сократится, похолодание усилится. Ночью -12…-19 °C, в том числе во Владивостоке -12…-16 °C, на северо-востоке до -25 °C. Днём -10…-18 °C, на северо-востоке до -21 °C, в краевом центре -8…-12 °C.

И в зиму Приморье войдёт с аномально холодными температурами, на 5 – 8 градусов ниже климатической нормы. В четверг 1 декабря ночное выхолаживание усилится ещё на 4 – 6 градусов по сравнению со средой, в дневные часы до конца рабочей недели установятся морозы -8…-17 °C, во Владивостоке до -12 °C.

В столице Приморья в течение недели будет сохраняться порывистый ветер, на дорогах – участки гололедицы.

При этом в декабре средняя месячная температура воздуха, как ожидают синоптики, составит -13…-18 ºC, на севере края до -20 ºC, в прибрежных районах -6…-11 ºC, что близко к средним многолетним значениям. Осадков за месяц выпадет около среднего многолетнего количества, местами в южных и на юге центральных районов края больше него (аномалии охватят Находку, Лазовский район, Партизанск и Партизанский район, Чугуевкий округ, Анучинский район).