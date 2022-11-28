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8 часов назад

Прогноз погоды: В Гидрометцентре пообещали морозы и сильные осадки в некоторых регионах

Газета.Ruиещё 3

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что сильные осадки и ветер придут в ближайшие дни в Ростовскую область, Краснодарский, Камчатский, Приморский край и в Крым.

Сильные осадки и морозы придут в российские регионы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Аномальные, "трескучие" морозы начнутся в регионах Урала, юга Западной Сибири и Иркутской области. Эксперт отметил, что а юге погода будет сложной.

"В Ростовской области прогнозируются снег, мокрый снег, ветер до 20 м/с, гололедица 28–30 ноября, на Черноморском побережье Краснодарского края — ветер до 23 м/с", - рассказал журналистам Вильфанд.

Он добавил, что в Крыму 28 ноября будет дождь, ветер до 15-20 м/с, а в последний день месяца — до 22 м/с, в горах — мокрый снег, снег, дождь. На Камчатку обрушится сильный циклон. Регион ждет сильный мокрый снег, метель, гололедные явления, ветер до 15-20 м/с. При этом на побережье порывы усилятся до 25-30 м/с. Похожая погода установится в Приморском крае 28 и 29 ноября, а 30 ноября придет резкое похолодание на 10 градусов. Это привет к сильной гололедице.

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