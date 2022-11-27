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7 часов назад

Ожидается уже сегодня. Известный синоптик рассказал о потеплении

Konkurent.ruиещё 2

Вместе с повышением температур могут прийти и осадки, сообщает KONKURENT.RU.

Ожидается уже сегодня. Известный синоптик рассказал о потеплении
Фото: Konkurent.ruKonkurent.ru

Россиянам рассказали о потеплении, которое стоит ожидать уже сегодня. О новых погодных изменениях рассказал известный российский синоптик, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, по словам специалиста, после прихода в российскую столицу – Москву – по-настоящему зимних температур воздуха, уже сегодня москвичи могут надеяться на небольшое потепление.

Если в прошедшие несколько дней температурный фон в столичном регионе отличался от нормы на 4-5 градусов, то уже сегодня, 27 ноября, столбики термометров могут показать -3…-5 градусов. При этом Вильфанд отметил, что возможны и осадки в виде снега. Однако они будут незначительными.

При этом морозная погода, по словам синоптика, сохранится в столице России и на следующей неделе.

«По погоде это – январь, но зимой прогноз потепления не вызывает никакого отклика в душе: нулевая температура, мрачно, скользко, а сейчас вполне нормальная зимняя погода», - рассказал метеоролог, сообщает Интерфакс.

Напомним, что в Приморском крае, напротив, в начале новой рабочей недели синоптики обещают ухудшение погодных условий. По словам специалистов Примгидромета, жителям стоит готовиться к осадкам в виде дождя, дождя со снегом и снега, гололеду, сильному ветру и налипанию снега на проводах и деревьях.

Погода,Роман Вильфанд,
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