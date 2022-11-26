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31 минуту назад

Прогноз погоды: МЧС предупредило жителей Московской области об опасности

Мослентаиещё 1

Предупреждение об опасности на дорогах на фоне гололеда продлило МЧС на территории Московской области до конца суток субботы, 26 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Подмосковью.

МЧС предупредило жителей Московской области об опасности
Фото: Александр Чиженок / КоммерсантъАлександр Чиженок / Коммерсантъ

«В период с 10:00 до конца суток 26 ноября местами на территории Московской области сохранится гололед, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

Жителям региона порекомендовали подготовить малоскользящую обувь и на улице передвигаться как можно более осторожно. Пожилым людям следует использовать трость с резиновым покрытием, а неопытным водителям следует воздержаться от поездок за рулем автомобиля, предупредили в ведомстве.

Ранее снежную и морозную погоду в выходные, 26 и 27 ноября, пообещал москвичам ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Погода,Общество,МЧС России,
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