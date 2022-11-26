Синоптики предупредили москвичей о небольшом снеге

Облачная погода и небольшой снег ожидают жителей Москвы и области 26 ноября. Об этом сообщает Гидрометцентр. Кроме того, на дорогах возможна гололедица.
Днем температура в Москве будет от минус семи до минус пяти, а ночью опустится до минус восьми. В Подмосковье – от минус девяти до минус четырех. Ночью – до минус 11 градусов. Прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с, ночью — восточный ветер, его скорость составит 5–10 м/c. Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что вероятность ледяных дождей будет сохраняться в Европейской части России, на юге Подмосковья, их можно ожидать 26 ноября. Также научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что аномальный холод ожидается в ряде регионов России.