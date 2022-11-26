В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
6 часов назад

Прогноз погоды: Синоптики предупредили москвичей о небольшом снеге

Газета.Ruиещё 1

Облачная погода и небольшой снег ожидают жителей Москвы и области 26 ноября. Об этом сообщает Гидрометцентр. Кроме того, на дорогах возможна гололедица.

Синоптики предупредили москвичей о небольшом снеге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем температура в Москве будет от минус семи до минус пяти, а ночью опустится до минус восьми. В Подмосковье – от минус девяти до минус четырех. Ночью – до минус 11 градусов. Прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с, ночью — восточный ветер, его скорость составит 5–10 м/c. Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что вероятность ледяных дождей будет сохраняться в Европейской части России, на юге Подмосковья, их можно ожидать 26 ноября. Также научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что аномальный холод ожидается в ряде регионов России.

Погода,Новости Москвы,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители