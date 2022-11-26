Синоптики предупредили москвичей о небольшом снеге

Облачная погода и небольшой снег ожидают жителей Москвы и области 26 ноября. Об этом сообщает Гидрометцентр. Кроме того, на дорогах возможна гололедица.

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Днем температура в Москве будет от минус семи до минус пяти, а ночью опустится до минус восьми. В Подмосковье – от минус девяти до минус четырех. Ночью – до минус 11 градусов. Прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с, ночью — восточный ветер, его скорость составит 5–10 м/c. Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба.