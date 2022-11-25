Москвичей предупредили о грядущих заморозках

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в разговоре с NEWS.ru предупредил москвичей, что грядущие выходные в столице будут достаточно морозными. По словам специалиста, столбик термометра может опуститься до 7 градусов. В связи с этим Шувалов рекомендовал гипертоникам обращать внимание на состояние здоровья, а также следить за давлением.

Предстоящие выходные в Москве ожидаются достаточно морозными, с пиком в субботу. Хорошая же новость в том, что москвичам наконец-то улыбнется солнце, хоть немного скрасив серый ноябрь. В то же время гипертоникам необходимо обращать больше внимания на состояние своего здоровья, в связи с резким ростом давления, со значительным превышением нормы. Столбик же термометра встанет на отметке в 5–7 градусов мороза, — заявил Шувалов.

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