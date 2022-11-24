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3 часа назад

Прогноз погоды: синоптик предупредил Европейскую часть России о ледяных дождях

Елена Прошина

В европейской части России сохраняется возможность формирования ледяных дождей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик предупредил Европейскую часть России о ледяных дождях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эпопея с ледяными дождями на территории Европейской России пока не закончена. Синоптическая ситуация в атмосфере над Центральной частью Европейской России складывается таким образом, что возможность формирования ледяных дождей сохраняется», - написал он.

Так, в четверг, 24 ноября, необычное явление снова можно ожидать в Брянской, Белгородской областях и на западе Воронежской области. В пятницу, 25 ноября, они затронут Брянскую, Калужскую и Тульскую области.

Также, ледяной дождь пройдет и в субботу, 26 ноября. Он затронет Брянскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Пензенскую и Смоленскую области. Подобные явления не исключены и на юге Московской области. При этом интенсивность гололеда будет меньшей, чем в прошедшие дни.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предупредил жителей центральной России о снежно-ледяном «Армагеддоне». По его словам, к ледяному дождю нужно отнестись серьезно и «минимизировать риски».

Погода,Евгений Тишковец,
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