Синоптик сообщил о резкой смене погоды в Москве и области

В столичном регионе в ближайшее время пойдут заряды снега, а оттепель сменится заморозками, что приведет к образованию сильной гололедици. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в среду, 23 ноября.

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— В ближайшие часы дождь перейдет в заряды снега, оттепель сменится заморозком, образуется сильная гололедица толщиной три-пять миллиметра, — сказал он.

В своем Telegram-канале синоптик призвал москвичей сохранять осторожность. По его словам, столичные дороги и тротуары покроются слоем очень скользкого льда.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «ВМ» предупредил, что в столице 23 ноября ожидается сильная гололедица. Кроме того, будет дуть восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, а при порывах — до 12 метров в секунду.