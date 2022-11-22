Вильфанд предупредил москвичей о скачках атмосферного давления

"Во вторник и среду атмосферное давление ожидается существенно ниже нормы. По сравнению с понедельником оно понизится примерно на 10 мм ртутного столба. А в пятницу и субботу оно начнет резко повышаться - на 15-18 мм ртутного столба по сравнению со средой", - рассказал он.