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32 минуты назад

Прогноз погоды: Вильфанд предупредил москвичей о скачках атмосферного давления

ТАСС

Понижение атмосферного давления прогнозируется в столице во вторник, а в пятницу произойдет его резкий рост до аномального показателя в 756 мм ртутного столба, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд предупредил москвичей о скачках атмосферного давления
Фото: ТАССТАСС

Нормой атмосферного давления для Москвы является показатель в 748 мм ртутного столба.

"Во вторник и среду атмосферное давление ожидается существенно ниже нормы. По сравнению с понедельником оно понизится примерно на 10 мм ртутного столба. А в пятницу и субботу оно начнет резко повышаться - на 15-18 мм ртутного столба по сравнению со средой", - рассказал он.

Гидрометцентр прогнозирует, что во вторник и среду днем атмосферное давление в столице составит 742 мм ртутного столба, в четверг - 750 мм ртутного столба., в пятницу - 756 мм ртутного столба, а в субботу - 760 мм ртутного столба.

В понедельник атмосферное давление в Москве находилось на уровне 751 мм ртутного столба.

Погода,Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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