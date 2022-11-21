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2 часа назад

Прогноз погоды: Синоптик рассказала о самом теплом дне в Москве на неделе

Москва24

Вторник, 22 ноября, может стать самым теплым днем в столице на этой неделе. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Синоптик рассказала о самом теплом дне в Москве на неделе
Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

По прогнозам синоптика, днем во вторник температура воздуха в столице может подняться до плюсовых значений.

"К нам выходит циклон с Балкан. С ним ожидается и повышение температур, и осадки в разной фазе", – уточнила она.

В среду, 23 ноября, в городе также ожидается облачная погода, возможны осадки. Днем и ночью температура будет примерно одинаковой и составит 0...-2 градуса, прогнозирует Позднякова. В четверг в течение суток ожидается 0...-5, в пятницу столбики термометров покажут -1…-6 градусов, добавила специалист.

"Сказать, что эта погода комфортная, конечно, сложно, потому что под ногами окажется снежная каша. В утренние часы, когда температура будет отрицательная, появится гололедица. То есть погода будет соответствовать началу календарной зимы", – говорит метеоролог.

Ранее жителям столичного региона пообещали, что 22 и 23 ноября высота снежного покрова уменьшится. Это связано с тем, что пройдут тяжелые осадки в виде мокрого снега, объяснил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При этом полностью по всему региону снежный покров не исчезнет.

Погода,Новости Москвы,Общество,Татьяна Позднякова,Роман Вильфанд,
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