В Москве ожидаются мокрый снег и до минус 2 градусов

Облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем и температура воздуха до минус 2 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в столице будет минус 2 - 0 градусов. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов. Местами гололед, налипание мокрого снега, гололедица.

Ветер восточный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.