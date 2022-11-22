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8 часов назад

Прогноз погоды: В Москве ожидаются мокрый снег и до минус 2 градусов

ТАССиещё 10

Облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем и температура воздуха до минус 2 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве ожидаются мокрый снег и до минус 2 градусов
Фото: ТАССТАСС

Днем в столице будет минус 2 - 0 градусов. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов. Местами гололед, налипание мокрого снега, гололедица.

Ветер восточный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах минус 3 - плюс 2 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 4 градуса.

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