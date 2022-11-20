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17 часов назад

Прогноз погоды: Синоптики пообещали москвичам прохладу без осадков 20 ноября

Вечерняя Москва

В воскресенье, 20 ноября, в столичном регионе ожидается облачная погода без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус семь–два градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне трех–восьми градусов мороза.

Ветер будет дуть западный со скоростью 2–4 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 85 процентов, передает портал «Метеоновости».

Метеоролог Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе. По его словам, жителей столицы ожидает продолжение красивой зимы с дневной температурой воздуха около минус 2–3 градусов.

21–25 ноября в городе установится нормальная зимняя погода. Циклон, несущий кратковременное потепление, обойдет город стороной, но все же окажет на него свое влияние.

Уровень снежного покрова в столице превысил десять сантиметров. Об этом 19 ноября сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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