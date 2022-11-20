Москву во вторник накроет ледяной дождь

«Что такое ледяной дождь, очень многие забыли уже за летние теплые месяцы. Это когда в атмосфере наблюдается следующая картина — высоко-высоко над нами плюс, внизу слабый минус, и капля, которая летит сверху вниз в виде дождя, немножечко замерзает снаружи, то есть скорлупа и внутри жидкая вода. Когда такие осадки выпадают на поверхность, которая охлаждена достаточно серьезно, они разбиваются и замерзают, образуется гололед. А вот интенсивность этих дождей пока не под силу спрогнозировать синоптикам, мы только можем сказать о том, что они будут или они не будут. Более того, даже этот прогноз будет меняться в зависимости от того, какие начальные условия будут. Поэтому просьба всем тем, на чьих территориях, это Москва и Московская область, будут наблюдаться ледяные дожди, следить за прогнозом, особенно в понедельник, тогда же станет ясно по поводу интенсивности. Я предполагаю, что эти ледяные дожди достаточно серьезными будут, 6-10 миллиметров сейчас у нас в прогнозе, это тот материал ледяной, который будет образовываться по этим ледяным дождям, после 5 миллиметров — это опасное погодное явление. Конечно, если у вас есть крытое гаражное место, лучше позаботиться заранее и укрыть свой автомобиль от таких осадков. Сильно сказывается то, как убрали предыдущие осадки, если то, что у нас на проезжей части уже не асфальт, а кашица, она тоже замерзнет, и гололед уже будет на этой кашице. Комплексный гололед, как говорят наши метеорологи. В таких условиях передвижение по городу и уж тем более в области несет опасность, потому что гололед, который образуется, не в силах иногда специальные службы убрать, обработать это оперативно. Поэтому я бы не стал выезжать в понедельник и уж тем более во вторник утром, когда пик этих явлений у нас прогнозируется.