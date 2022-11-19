Москвичи пережили самую морозную ночь с начала осени

Температура воздуха на главной столичной метеостанции на ВДНХ опускалась до минус 9,1 градуса.

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«Предыдущий минимум был зафиксирован 18 ноября - минус 6,4 градуса», — сообщили «Интерфаксу» в метеобюро Москвы.

При этом, по данным синоптиков, ноябрь в столице пока на 2 градуса теплее климатической нормы.

Ранее Гидрометцентр предупредил о действующем в городе до 12:00 22 ноября жёлтом уровне погодной опасности из-за гололедицы на дорогах.