Эксперт погодного центра «Фобос» Алина Котилевская рассказала, что в ночь на воскресенье, 20 ноября, в Москве выпадет пять-семь миллиметров осадков. Об этом сообщает РИА Новости.

Котилевская отметила, что за ночь 18 ноября в столице выпало около миллиметра осадков и прирост снега составил примерно один сантиметр.

В Гидрометцентре ранее предупреждали, что погода в Москве и области 18 ноября будет больше напоминать 1 января: температуры составят от минус двух до минус семи градусов.

При этом в центре «Фобос» рассказали, что холода в Москве будут слабеть с каждым днем, а сугробы оседать под собственным весом. Метеорологи прогнозируют, что на выходных 19-20 ноября высота снега в городе составит 10–11 сантиметров, а в понедельник – уже девять сантиметров.