Высота снежного покрова в Москве превысила 10 см

«В Москве высота снежного покрова, по данным метеостанции ВДНХ, достигла отметки в 10 см - это также самый высокий показатель с начала осени. На других метеостанция столицы высота снега составляет от 10 см в Тушино до 11 см на Балчуге», - написал Леус.