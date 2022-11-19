Высота снежного покрова в Москве превысила 10 см

Высота снежного покрова в столице превысила 10 см. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В Москве высота снежного покрова, по данным метеостанции ВДНХ, достигла отметки в 10 см - это также самый высокий показатель с начала осени. На других метеостанция столицы высота снега составляет от 10 см в Тушино до 11 см на Балчуге», - написал Леус.
Синоптик также отметил, что снежный покров вырос и в Подмосковье. Так, в Дмитрове он достиг высоты в 17 см, при этом суточный прирост составил 13 см.