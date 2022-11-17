Облачная погода со снегом и гололедицей ожидается в четверг в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в Москве от минус 4 до минус 2 градусов, в ночь на пятницу похолодает до 7 градусов мороза.
В Подмосковье температура днем будет колебаться от минус 6 до минус 1 градуса, ночью - от минус 9 до минус 5 градусов.
Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и снега начнет действовать в Москве и Подмосковье с 21:00 мск четверга.
Скорость северо-восточного ветра - 5-10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 745 мм ртутного столба.