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10 часов назад

Прогноз погоды: В Москве ожидается снег и гололедица

ТАССиещё 5

Облачная погода со снегом и гололедицей ожидается в четверг в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве от минус 4 до минус 2 градусов, в ночь на пятницу похолодает до 7 градусов мороза.

В Подмосковье температура днем будет колебаться от минус 6 до минус 1 градуса, ночью - от минус 9 до минус 5 градусов.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и снега начнет действовать в Москве и Подмосковье с 21:00 мск четверга.

Скорость северо-восточного ветра - 5-10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 745 мм ртутного столба.

Погода,Новости Москвы,Видео,
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