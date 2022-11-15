Синоптик предупредил о начале формирования снежного покрова в Москве 15 ноября

Во второй половине дня 15 ноября в Москве ожидается снег, а местами гололедица. Об этом в своем сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, столица ощутит влияние атмосферного фронта из-за приближения циклона с северо-запада. Уже вечером начнет формироваться снежный покров, а его высота к утру среду, 16 ноября, достигнет 2–5 сантиметров. Леус добавил, что в Москве столбики термометров опустятся до 0 градусов, а по области – до -4…1 градуса. "Ветер южный, юго-восточный 3–8 метра в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное", – цитирует Леуса "Москва 24". Синоптик подчеркнул, что снег постепенно прекратится в среду, 16 ноября. Тогда же начнет проглядывать солнце, но на дорогах будет скользко. Температура воздуха днем составит 0…-2 градуса.